Actualidade

A explosão de uma mina que atingiu hoje um autocarro no oeste do Afeganistão causou pelo menos oito mortos e 40 feridos, a maioria deles mulheres e crianças, informaram as autoridades citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Foi uma mina colocada pelos talibãs para atacar as forças de segurança, mas atingiu um autocarro de passageiros", disse à AFP Muhibullah Muhib, porta-voz da polícia da província de Farah.

Segundo o porta-voz do governador Naser Mehri, que confirmou o balanço, "o incidente ocorreu às 04:30 [01:30 em Lisboa]. O autocarro estava a fazer a ligação Herat-Cabul quando pisou uma mina escondida na estrada no distrito de Bal Baluk em Farah".