Actualidade

As universidades e politécnicos portugueses deram mais de 77 mil diplomas no ano letivo 2016/17, um aumento de quase quatro mil em relação ao anterior, a larga maioria dos quais no ensino público.

De acordo com números do Ministério da Educação divulgados hoje, foram emitidos 77.034 diplomas, 83,2% dos quais em estabelecimentos públicos, e mais de metade nas áreas de engenharia, indústrias transformadoras e construção, ciências empresariais, administração e direitos e saúde e proteção civil.

Foi na área das tecnologias da informação e comunicação que houve o maior aumento percentual, de 857 para 1.479, (72,6%), enquanto a educação continuou a descer, como acontece desde o ano letivo de 2012/2013, descendo 4,1% no ano letivo passado, de 3.861 para 3.702 diplomas.