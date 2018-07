Actualidade

A presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, disse hoje no parlamento madeirense que há duas árvores no Largo da Fonte que deveriam ser cortadas, apesar de os técnicos indicarem que o arraial pode realizar-se em segurança.

"Na minha humilde opinião e na opinião de uma parte da população da freguesia, há ainda duas árvores que deveriam ser cortadas", afirmou a autarca, sublinhando que isso teria um efeito psicológico positivo sobre as pessoas.

Idalina Silva falava aos deputados da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, no âmbito de uma audição sobre as condições de segurança necessárias para a realização do Arraial da Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, que decorre naquela freguesia do Funchal entre 05 e 15 de agosto.