Actualidade

Todas as escolas públicas vão disponibilizar refeições durante as férias de Natal e Páscoa aos alunos beneficiários de Ação Social a partir do próximo ano letivo, de acordo com um despacho hoje publicado em Diário da República.

A medida, inserida num reforço da ação social escolar, vai alargar "de forma significativa o universo de alunos abrangidos", segundo explica o Ministério da Educação, lembrando que, até agora, estas refeições só eram dadas nas escolas integradas nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.

O despacho hoje publicado visa "concretizar as medidas de Ação Social Escolar previstas no Orçamento do Estado para 2018" e representam "um reforço no combate às desigualdades sociais", adianta.