Grécia

A Grécia registou um crescimento económico modesto que vai continuar em 2019, mas os riscos de deterioração continuam importantes, indica um comunicado divulgado hoje pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A organização liderada por Christine Lagarde continua a duvidar da viabilidade da dívida grega a longo prazo.

A economia grega, que saiu da recessão em 2017, com um crescimento de 1,7%, deve crescer 2% este ano e 2,4% em 2019, de acordo com a análise anual à economia do país feita pelo FMI.