Actualidade

O casal que esta quarta-feira protagoniza a primeira encenação de um casamento na Viagem Medieval de Santa Maria da Feira vai formalizar a ligação horas antes na conservatória de registo civil, para "festa a sério" com amigos emigrados.

Carina Sá e Bruno Silva residem no concelho, são visitantes assíduos da recriação histórica que aí decorre até 12 de agosto e compraram o serviço "Pedro e Inês", que, por 150 euros, permite que, em cada dia do evento, um casal possa recriar a experiência de um casamento no povoado, com trajes medievais e direito a uma certidão de matrimónio ao estilo da época.

"Eu e o Bruno já estamos juntos há 11 anos e temos um menino de 15 meses, mas vamos casar este ano, a 20 de outubro, e, como sempre fui fã da Viagem Medieval, mal soube destes casamentos quis logo um também", conta a noiva à Lusa.