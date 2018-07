Actualidade

Os bancos já estão a deduzir os juros negativos no crédito à habitação desde 19 de julho, mas os clientes só sentirão esse impacto à medida que as prestações são revistas, isto nos bancos que optarem por este método.

As prestações do crédito à habitação são revistas consoante o indexante seja a taxa Euribor a três ou a seis meses - as taxas mais comuns em Portugal -, por exemplo, pelo que os clientes bancários só sentirão o impacto da nova lei à medida que as prestações sejam revistas (o que acontece no caso destas taxas Euribor a cada três ou seis meses).

Assim, os primeiros clientes bancários a sentirem já o benefício da nova legislação são aqueles cujas prestações sejam revistas hoje ou nos próximos dias.