Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a descer 0,14% para 5.619,80 pontos, em dia de ganhos para as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada. A F. Ramada e a Ibersol ficaram as duas no topo das descidas recuando 1,96% para 10 euros.

No resto da Europa, as principais bolsas encerraram com subidas que variaram entre 0,06% de Frankfurt e 1,25% de Milão.