Actualidade

Os rendimentos operacionais do Banco CTT subiram 23,3% no primeiro semestre, face a igual período do ano passado, para 10,8 milhões de euros, anunciaram hoje os CTT - Correios de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que no final de junho, com 27 meses de atividade, o Banco CTT está presente em todo o território nacional, continente e ilhas, "com 212 lojas (incluindo a nova loja sede do Porto que abriu em maio), com 350 mil clientes, "que se traduz em cerca de 285 mil contas de depósitos à ordem".

Este último indicador representa "um crescimento superior a 93% face ao período homólogo", adianta.