Actualidade

O comandante da Zona Aérea dos Açores admitiu hoje que a Força Aérea portuguesa e o destacamento norte-americano na base das Lajes deveriam ter intervindo no processo de ocupação do Bairro de Santa Rita por portugueses.

"A Força Aérea devia estar atenta e, não digo impedir, mas pelo menos fazer alguma coisa para que o processo não decorresse da forma como decorreu e agora estejamos nesta situação", adiantou o general Eduardo Faria, acrescentando que, "a partir da construção, os americanos ficaram a gerir e deviam ter acautelado essa situação".

O comandante da Zona Aérea dos Açores falava, em Angra do Heroísmo, numa audição na Comissão de Política Geral, da Assembleia Legislativa dos Açores, no âmbito da discussão de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo Regional que impeça o despejo de moradores do Bairro de Santa Rita.