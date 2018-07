Actualidade

Cerca de 30 pessoas manifestaram-se hoje, em frente à Câmara do Porto, numa ação da Associação de Moradores do Centro Histórico com o objetivo de "alertar o presidente" para os despejos que consideram ser "o terrorismo que assolou a cidade".

"Para satisfazer o alojamento a turistas, estão a atirar famílias portuguesas para a rua. Este terrorismo [despejos] assolou a cidade do Porto, nomeadamente nas seis freguesias do centro histórico, que eram consideradas o antro da cidade e que agora passaram a ser a zona rica do Porto", disse à Lusa António Dias, morador na freguesia de Miragaia.

António Dias, de 63 anos, foi despejado há um ano da casa onde viveu "desde sempre".