Actualidade

Um avião de passageiros da companhia Aeroméxico despenhou-se hoje nas imediações do Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México, com 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo, noticiou a AFP.

Os números de passageiros e membros da tripulação foram adiantados pelo ministro mexicanos dos Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, na sua conta na rede social Twitter, citada pela agência AFP.

Um correspondente da AFP no local viu o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a sair a pé do aparelho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.