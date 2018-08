Actualidade

A queda de um avião da Aeroméxico com 101 pessoas a bordo nas proximidades do aeroporto de Durango, no norte do México, provocou pelo menos 12 feridos em estado crítico, mantendo-se a confusão sobre a eventual existência de mortos.

O porta-voz da Secretaria de Saúde do Estado de Durango, Fernando Ros, informou o acidente provocou 80 feridos, entre as 101 pessoas que estavam no aparelho.

Daqueles feridos, 18 foram internados em centros de saúde nos arredores do acidente, dos quais 12 estão em estado crítico.