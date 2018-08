Actualidade

Todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde vão passar a ter uma plataforma única para gerir o transporte de doentes não urgentes até ao final de março do próximo ano, segundo um despacho do Governo.

Segundo o diploma, que hoje deve ser publicado em Diário da República, o alargamento do sistema que gere o transporte de doentes não urgentes a todas as instituições vai feito de forma gradual.

De acordo com o Ministério da Saúde, esta plataforma única pretende assegurar uma melhor articulação entre as entidades que realizam transporte de doentes e também criar uma harmonização das regras existentes a nível nacional. O objetivo é coordenar melhor os meios disponíveis e evitar desperdícios.