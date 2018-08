Actualidade

A Corticeira Amorim registou 41,2 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, uma subia de 9,2% em comparação com o período homólogo, foi hoje anunciado.

"A Corticeira Amorim encerrou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido de 41,2 milhões de euros, um crescimento de 9,2% face ao período homólogo", refere a empresa em comunicado.

No período de referência, as vendas atingiram 399,9 milhões de euros, mais 12,7% em comparação com o primeiro semestre de 2017.