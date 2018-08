Actualidade

O vice-presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda/Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC) foi hoje exonerado por exigência do estado-maior, por "desrespeitar a hierarquia" de comando e de utilizar "abusivamente" do cargo que ocupa, anunciou a organização.

"Na minha qualidade de presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda/Forças Armadas de Cabinda, de chefe de Governo e de chefe supremo das forças armadas de Cabinda, fazendo uso das minhas prerrogativas Anny Antonio da Silva Kitembo é exonerado do cargo de vice-presidente. Este decreto entra imediatamente em vigor", de acordo com o decreto de exoneração 001 do presidente FLEC-FAC 2018, que foi enviado à agência Lusa em Luanda.

O Estado-Maior da FLEC-FAC exigiu, na terça-feira, a "exoneração, com efeitos imediatos", do vice-presidente do movimento independentista de Cabinda, pastor Anny Kitembo, a quem acusa de "desrespeitar a hierarquia" de comando e de utilizar "abusivamente" do cargo que ocupa.