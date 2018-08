Actualidade

O volume de negócios do grupo Visabeira subiu 11,7% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 327 milhões de euros, divulgou hoje a dona da Vista Alegre.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 21,5% para 61,3 milhões de euros, com uma margem de 18,8%, o que compara com os 17,2% registados em igual período do ano anterior, refere o grupo, em comunicado.

O resultado operacional recorrente foi de 43 milhões de euros no semestre, uma subida homóloga de 29,7%.