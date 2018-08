Actualidade

O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, será o candidato do principal partido da oposição em Moçambique à presidência do município da Beira, segunda maior cidade do país, disse hoje o coordenador interino da organização, Ossufo Momade.

Manuel Bissopo "já foi apresentado, há dias, a nível interno", seguindo-se agora "uma apresentação pública", declarou Ossufo Momade, em entrevista ao semanário Canal de Moçambique.

O secretário-geral do principal partido da oposição será cabeça de lista da Renamo na candidatura às eleições autárquicas de 10 de outubro, acrescentou Momade.