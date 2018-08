Urban Beach

Os três ex-funcionários da empresa que prestava serviço de segurança na discoteca 'Urban Beach', em Lisboa, acusados de tentativa de homicídio de dois homens, agredidos com violência, em novembro de 2017, requereram a abertura de instrução.

A instrução - fase facultativa na qual um juiz vai decidir se leva os arguidos a julgamento - foi requerida por todos os arguidos e vai ter início pelas 10:00 de 17 de setembro no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, com o interrogatório a dois dos arguidos e a inquirição de testemunhas, segundo o despacho da juíza de instrução criminal (JIC), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Num dos requerimentos de abertura de instrução (RAI), um dos ex-seguranças pede que seja dada como "nula" ou "inexistente a prova consubstanciada no vídeo (e respetivos fotogramas)" junto aos autos, "fruto da gravação ilícita com telemóvel", que mostra as agressões alegadamente cometidas pelos três seguranças, no exterior do estabelecimento de diversão noturna.