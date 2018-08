Zimbabué/Eleições

Um homem foi hoje morto a tiro nas manifestações pós-eleitorais em Harare, onde os militares dispararam balas reais contra partidários da oposição, que criticam fraudes nas eleições gerais de segunda-feira, constatou um repórter fotográfico da agência France Presse.

Segundo a mesma fonte, o homem foi atingido no estômago.

Centenas de partidários da oposição saíram hoje à rua na capital do Zimbabué após o anúncio oficial da vitória nas legislativas do partido no poder desde 1980, a União Nacional Africana do Zimbabwe - Frente Patriótica (ZANU-PF).