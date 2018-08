Actualidade

As reservas de petróleo dos Estados Unidos subiram na semana passada em 3,8 milhões de barris para 408,7 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

Esta subida surpreendeu os analistas que tinham antecipado uma descida de três milhões de barris.

No nível atual, as reservas de crude mantêm-se na média para esta época do ano, indicaram as autoridades norte-americanas.