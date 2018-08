Actualidade

O Tribunal da Comarca de Lisboa indeferiu o pedido de reconhecimento do plano de recuperação judicial da operadora brasileira Oi por estar em curso a contestação ao documento apresentada pela portuguesa Pharol, principal acionista daquela companhia.

"Indefiro o reconhecimento de sentença de homologação de plano de revitalização proferida em processo estrangeiro por estar pendente de recurso", refere o juízo de comércio do Tribunal da Comarca de Lisboa na decisão hoje dada a conhecer ao mercado no Brasil e em Portugal.

No comunicado feito à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil e divulgado em Portugal pela Pharol, a Oi dá conta desta decisão, explicando que, "no entendimento do juízo português, seria necessário o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano pelo juízo recuperação judicial para que pudesse haver o seu reconhecimento em Portugal".