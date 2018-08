Actualidade

A Ordem dos Médicos vai visitar na próxima semana o hospital Amadora-Sintra após a ameaça de demissões dos chefes de equipa de obstetrícia, mas o bastonário avisa que as dificuldades daquela unidade são transversais a muitos hospitais.

"A situação não é exclusiva do Amadora Sintra e é transversal a muitos hospitais do país", declarou à agência Lusa o bastonário Miguel Guimarães.

A Ordem está preocupada com o cumprimento do rácio dos especialistas e com a dotação das equipas de ginecologia e obstetrícia, sobretudo em serviço de urgência.