Actualidade

O Tribunal Arbitral de Desporto (TAD) deu provimento às queixas da Federação Portuguesa de Surf (FPS), inviabilizando a realização em solo luso dos mundiais de stand-up paddle (SUP) com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC).

"O TAD decretou, a pedido da FPS, providência cautelar contra FPC, intimando-a a abster-se de organizar, de colaborar ou dar apoio ao 2018 ICF Stand Up Paddling World Championship, campeonato da modalidade marcado para 30 de agosto a 02 de setembro, em Viana do Castelo e Esposende, e que contornava as leis de tutela da modalidade", revelou a FPS, em comunicado.

O presidente da FPC, Vítor Félix, disse à agência Lusa ter recebido a notificação na terça-feira e que tem "cinco dias para a contestar": "Estamos a analisar o próximo passo com o nosso advogado e os da Federação Internacional de Canoagem (ICF), que está a dirimir também a questão na Suíça no Tribunal Arbitral de Desporto (TAS) internacional."