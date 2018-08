Actualidade

Um consórcio detido em 33% pela Mota-Engil ganhou um contrato de construção e concessão rodoviária do corredor Sur na Província de Buenos Aires, na Argentina, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Mota-Engil, através da Mota-Engil Latin América informa sobre a adjudicação, a um consórcio por si detido em 33%, de um contrato de construção e de concessão do corredor Sur na Provincia de Buenos Aires, Argentina. A Mota-Engil ganhou este contrato no âmbito do concurso de PPP Vias Seguras, patrocinado pelo Governo da Argentina", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No total, a concessão tem uma extensão de 247 quilómetros, incluindo a ligação ao aeroporto de Buenos Aires, um tráfego médio diário de cerca de 250 mil veículos e um período de vigência de 15 anos.