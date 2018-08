Actualidade

A vida e obra do realizador colombiano Luis Ospina estão em destaque na próxima edição do DocLisboa, a decorrer na capital portuguesa, de 18 a 28 de outubro, anunciou hoje a Associação pelo Documentário (Apordoc), que organiza o festival.

O curso do Rio Eufrates, da Ásia Menor ao Golfo Pérsico, desenha também uma secção temática do festival, com cinematografias do sudoeste asiático, abordando a atualidade e antecedentes de conflitos, em países como a Turquia, Síria e o Iraque.

"Luis Ospina: Punk cinéfilo em retrospetiva", que DocLisboa'18 vai apresentar, é a primeira integral, à escala europeia, "de um realizador cuja vida - e obra - urge celebrar", lê-se no comunicado da Apordoc, hoje divulgado.