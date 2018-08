Actualidade

O mercado automóvel registou um crescimento de 10,5% em julho, face ao mesmo mês de 2017, com 23.300 veículos registados em Portugal, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"Em julho de 2018 foram matriculados pelos representantes legais da marca a operar em Portugal 23.300 veículos automóveis, ou seja, mais 10,5% do que em igual mês do ano anterior", disse, em comunicado, a ACAP.

Nos primeiros sete meses do ano, foram colocados em circulação 179.735 novos veículos, mais 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.