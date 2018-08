Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, alegou hoje que recusou a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) por esta "violar os estatutos" do clube.

Jaimes Marta Soares indeferiu o requerimento de um grupo de sócios para a marcação de uma AGE do Sporting, em que esta decidisse a possibilidade de todas as candidaturas concorreem às eleições de 08 de setembro.

"A AGE requerida não pode ser validamente convocada nem realizada (...) pela simples, mas decisiva, razão de que o 'objeto' de uma AGE (como requerida) não só não tem fundamento nos Estatutos do Sporting (versão 17 de fevereiro de 2018), como seria contrário a esses Estatutos, o que feriria de invalidade a própria convocatória, a AGE em si mesma e o que quer que dela resultasse", pode ler-se na resposta do presidente da MAG aos signatários do requerimento.