Actualidade

A costa algarvia vai ser afetada, nos próximos dias, por vento quente de sudeste, conhecido por "levante", prevendo-se um aumento da agitação marítima, com ondas a atingirem mais de 1,5 metros de altura, alertou hoje a autoridade marítima.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional prevê que a partir de quinta-feira as condições de vento provenientes de sudeste façam aumentar a temperatura do ar, a velocidade do vento de leste e a temperatura da água do mar.

Nesse período, a altura significativa da ondulação poderá atingir 1,5 metros no sotavento e dois metros no barlavento algarvio, condições estas que deverão melhorar entre os dias 04 e 05 de agosto.