Actualidade

Histórias da Segunda Guerra Mundial de Ernest Hemingway, escritas em 1956, vão ser publicadas pela primeira, anunciou hoje a revista britânica Strand Magazine.

De acordo com a revista, os textos "A Room on the Garden Side" vão ser publicados na edição de verão, nas bancas já na próxima semana.

"A Room on the Garden Side" baseia-se nas experiências de Hemingway como correspondente e combatente durante a Segunda Guerra Mundial. A história passa-se em Paris, no ano de 1944, logo após a cidade ter sido libertada da ocupação pelas tropas nazis.