A colheita do mel certificado da Serra da Lousã está atrasada um mês e deverá ser a pior das últimas décadas, disse hoje a entidade responsável pela gestão da Denominação de Origem Protegida (DOP).

A recolha do mel (cresta) deverá estar concluída em finais de agosto, "com cerca de um mês de atraso", já que habitualmente a maioria dos apicultores tem este trabalho realizado no início do mês, disse à agência Lusa o presidente da Lousãmel, António Carvalho.

"Não há dúvida nenhuma" de que a "persistência de chuva" no fim da primavera e nas primeiras semanas do verão, bem como a ocorrência de neblinas em julho, mês com céu nublado e temperaturas consideradas baixas para a época, podem explicar este atraso, adiantou.