Actualidade

O festival Quebrajazz continua este fim de semana, em Coimbra, com concertos de João Espadinha, seguindo-se, nos dias 10 e 11, atuações de Alma Nuestra, projeto de jazz latino que conta com Salvador Sobral.

O guitarrista português João Espadinha estreia-se este fim de semana nas Escadas do Quebra Costas, espaço que recebe há sete anos o Quebrajazz, festival de jazz que ocupa aquela escadaria da Alta de Coimbra, com concertos durante o verão.

João Espadinha vai apresentar, na sexta-feira e no sábado, o seu primeiro álbum, "Kill the boy", editado pela Sintoma Records, no final de 2017.