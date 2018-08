Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exortou hoje a população da província de Tete, centro do país, a cooperar com as autoridades no combate ao tráfico de pessoas e de drogas, assinalando que a criminalidade pode manchar a reputação do país.

"Não podemos permitir que as nossas estradas sejam o caminho dos malandros que levam drogas e traficam pessoas", afirmou Nyusi, falando hoje num comício no distrito de Angónia, província de Tete.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que a província de Tete tem sido usada como corredor para o tráfico de pessoas e de drogas, bem como contrabando de mercadorias.