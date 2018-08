Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 02 ago (Lusa) - A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) agendou uma manifestação, a realizar no dia 03 de outubro, face à falta de investimento e redução de efetivos no setor.

"Decidimos, com as organizações de trabalhadores e utentes, criar um movimento de alerta e de exigência de medidas concretas. Entre 20 de setembro e 03 de outubro vamos iniciar um conjunto de ações em todo o país, a terminar, no último dia, com uma ação de manifestação", disse o coordenador da Fectrans, José Manuel Oliveira, em declarações à Lusa.

Segundo o responsável, em causa está um conjunto de "grandes preocupações face ao momento atual", nas quais se incluem a falta de investimento no setor e a redução "drástica" do número de trabalhadores.