Actualidade

O governo do distrito de Gondola, província de Manica, centro de Moçambique, resgatou desde o ano passado 17 crianças que viviam maritalmente com homens mais velhos, no âmbito do esforço de combate aos chamados "casamentos prematuros".

"Já foram recuperadas 17 crianças que viviam em casamentos prematuros e que também se encontravam em situação extrema de abuso sexual", declarou a vice-presidente do Parlamento Juvenil, Amália Jossias, citada hoje pelo diário O País.

O diretor-distrital da Educação em Gondola, César Ngonza, afirmou que as autoridades judiciais condenaram 14 pessoas por envolvimento em casamentos prematuros no distrito.