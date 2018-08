Actualidade

O Banco de Inglaterra anunciou hoje uma subida das taxas de juro de 0,5% para 0,75%, o segundo acréscimo desde a crise financeira de há quase dez anos.

O comité de Política Monetária do banco emissor inglês (MPC nas siglas em inglês), integrado por nove membros, decidiu a subida no final de uma reunião de dois dias e coloca o preço do dinheiro no nível mais alto desde março de 2009.

Em novembro passado, o Banco de Inglaterra tinha subido as taxas de juro para 0,5% depois de as ter mantido no nível histórico de 0,25% desde 2009.