Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou hoje que o Governo está a cooperar com vários países para combater os grupos armados que protagonizam ataques a alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país.

"Estamos a trabalhar com vários países para acabar com este problema", declarou Filipe Nyusi, falando num comício no distrito de Mutarara, província de Tete.

O chefe de Estado moçambicano assinalou que os países vizinhos estão preocupados com a onda de violência que assola o norte do país.