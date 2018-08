Actualidade

A Empresa Nacional de Pontes de Angola (ENPA), que há 56 meses não paga salários, "vai ser privatizada", anunciou hoje o ministro da Construção e Obras Públicas angolano, garantindo que decorrem trabalhos para relançar a laboração e pagar os atrasados.

"A ENPA está enquadrada nas empresas que vão ser privatizadas. Está a desenrolar-se processo de negociação com empresas interessadas e este será o futuro da empresa de pontes", disse Manuel Tavares de Almeida, em declarações aos jornalistas.

Falando no final de um seminário sobre as "Principais Irregularidades na Administração Pública e a Lei", promovida pela Inspeção Geral da Administração do Estado (IGAE) de Angola, o governante referiu que a questão dos atrasados está igualmente a ser equacionada no quadro da privatização da empresa.