Actualidade

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos subiram na semana passada para 218.000, mais mil em relação à semana anterior, informou hoje o Departamento do Trabalho.

A subida foi menor do que o esperado, uma vez que os analistas apontavam para 220.000 pedidos, mantendo-se estes no nível mais baixo desde há quase 50 anos.

Quanto à média registada no último mês, um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral, caiu em 3.500 e ficou em 214.500, de acordo com os dados do governo.