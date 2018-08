Actualidade

A Polícia moçambicana disse hoje à Lusa que decorrem operações para a localização do empresário sul-africano raptado na quarta-feira em Palma, norte de Moçambique, adiantando que o trabalho cobre "toda a província".

"Confirmamos a ocorrência. No momento, já decorrem as operações para localizarmos e cobrem toda a província", disse Cláudio Langa, porta-voz do Comando Geral da Polícia República de Moçambique (PRM).

Andre Hanekon, com cerca de 60 anos e que trabalha na área do transporte marítimo, em Palma, desde 2012, foi raptado por volta das 14:30 (menos uma hora em Lisboa) de quarta-feira por um grupo de quatro pessoas encapuzadas que vestiam uniformes militares, contou à Lusa Fernando Amarula, diretor do edifício hoteleiro onde o rapto ocorreu.