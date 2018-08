Actualidade

Os espetáculos "(In)certaidade", "Antes" e "Adriano já não mora aqui" constam da programação da edição de 2018 do Festival Internacional de Artes de Rua (FIAR), a decorrer de sexta-feira a domingo, em Palmela.

"(In)Certaidade" é a nova criação do Centro de Artes de Rua de Palmela com o grupo de teatro As Avozinhas, uma homenagem a todas as "mulheres-coragem" - como afirma a responsável da companhia, Dolores de Matos -, que se estreia às 21:00 de sexta-feira, no espaço do Centro do FIAR, na rua Serpa Pinto, em Palmela.

A peça centra-se em questões relacionadas com a idade e suas consequências físicas e emocionais.