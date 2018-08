Actualidade

Lisboa, 02 ago (Lisboa) - O Benfica apresentou hoje o seu plantel de andebol para a época 2018/2019 com o objetivo declarado de conquistar todas as competições a nível interno, com prioridade para o campeonato nacional.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o treinador Carlos Resende, que vai para a segunda época à frente dos 'encarnados', assumiu a vontade de devolver o título de campeão nacional às 'águias'.

"Temos como objetivo claro vencer o campeonato. Apesar de no ano passado termos vencido a Taça de Portugal, só isso não me satisfaz, pois não conseguimos vencer tudo o que queríamos", disse o técnico, que vê como favoritos nesta corrida ao título nacional Sporting e FC Porto, a par do próprio Benfica.