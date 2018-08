Actualidade

Um incêndio deflagrou hoje numa zona rural de Monchique, no Algarve, e está a ser combatido por sete dezenas de homens e seis meios aéreos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O alerta foi recebido pelas equipas de socorro às 16:47 a dar conta de um incêndio na zona de Portela das Eiras, no concelho de Monchique, distrito de Faro, que às 18:25 estava com uma frente ativa e a ser combatido por 113 operacionais, com 37 veículos e seis meios aéreos, quantificou à Lusa a fonte do CDOS de Faro.

A mesma fonte frisou que, apesar das temperaturas muito elevadas que se fazem sentir hoje em Portugal, o vento não é demasiado forte e "o combate decorre favoravelmente", estando "os meios de combate posicionados" para que o fogo "possa ser dominado o mais rapidamente possível".