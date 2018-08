Actualidade

O Benfica questionou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o andamento das investigações à invasão do centro de treinos dos árbitros na Maia.

Em conferência de imprensa realizada no estádio da Luz, o vice-presidente 'encarnado' Varandas Fernandes deu a conhecer um lote de seis questões que o clube pretende ver respondidas pelas duas entidades, além de ter também lançado um desafio, com o objetivo de "defender a transparência e a equidade desportiva no futebol".

Varandas Fernandes começou por destacar a pretensão do Benfica em "reforçar a hegemonia no futebol português" e "continuar a aposta na formação" como motor para novas conquistas, mas depois centrou-se na lista de seis questões para LPFP e FPF.