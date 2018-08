Actualidade

O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (Anpromis), José Luís Lopes, disse à Lusa que o clima instável não afetou o setor, notando, porém, que a conjuntura internacional poderá introduzir desafios.

"Neste momento, estamos [confrontados] para além das questões relacionadas com a conjuntura do mercado, com as decorrentes da conjuntura política - regras comerciais entre os Estados Unidos, a China e a Europa, uma imposição de taxas que não eram normais no passado e que podem influenciar os mercados", disse José Luís Lopes, em declarações à Lusa.

Segundo o responsável, no que se refere à produção de cereais de regadio, como o milho e o sorgo, prevê-se que as produções se mantenham "normalizadas", devido às chuvas que se iniciaram em fevereiro e que permitiram o armazenamento de água.