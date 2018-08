Actualidade

Várias forças políticas, entre as quais a Liga Muçulmana do Paquistão e o Partido Popular do Paquistão, decidiram hoje apresentar um candidato conjunto a primeiro-ministro, em oposição à formação do ex-jogador de críquete Imran Khan, vencedor das recentes eleições.

O agrupamento de partidos da oposição decidiu "criar um comité de ação composto por dezasseis membros que se reunirá amanhã" e "apresentar candidatos conjuntos", anunciou um porta-voz do Partido Popular do Paquistão (PPP), Shery Rehman, durante uma conferência de imprensa em Islamabad.

"O candidato a primeiro-ministro será da Liga Muçulmana do Paquistão (LMP-N), o candidato a presidente do Parlamento será do PPP e o vice-presidente do Mutajida Mjlis-i-Alam (MNA)", especificou.