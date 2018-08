Actualidade

O Sporting oficializou hoje a aquisição do guarda-redes de futebol brasileiro Renan Ribeiro, através de um empréstimo válido por um ano do Estoril Praia, por 250 mil euros, com opção de compra no final da época.

Renan Ribeiro, 28 anos e 1,93 metros, foi jogador do Atlético Mineiro, no qual se formou, desde 2009 a 2013, sendo transferido para o São Paulo, equipa pela qual alinhou nas cinco temporadas seguintes antes da sua primeira experiência na Europa, no Estoril Praia, na época passada, ao serviço do qual alinhou em 14 jogos.

A entrada de Renan no plantel implicou a saída do guarda-redes francês Romain Salin, de 34 anos, cujo contrato com o Sporting termina no final da presente temporada, o qual terá agora de encontrar clube até ao fecho do mercado.