Actualidade

A Câmara do Porto desmentiu hoje "de forma perentória" ter proposto à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) "alterar o uso do solo, de modo a permitir a edificabilidade, nos terrenos denominados Selminho".

A referência a essa alegada proposta da autarquia está incluída nos documentos divulgados esta semana pela DGPC no âmbito do processo de criação da Zona Especial de proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida, classificada como monumento nacional.

Em comunicado, a autarquia desmentiu hoje esta informação, afirmando que "contrariamente à informação técnica anexa à audiência prévia no âmbito do projeto de decisão relativo à fixação da Zona Especial de Proteção (ZEP) da Ponte da Arrábida, nunca a Câmara Municipal do Porto e os técnicos camarários envolvidos no processo comunicaram à DGPC qualquer intenção relativa à classificação do uso do solo desses terrenos".