Sporting

A Comissão de Fiscalização do Sporting justificou hoje a suspensão por um ano de Bruno de Carvalho com a circunstância de o ex-presidente ter sido "o principal artífice e responsável da situação grave e antiestatutária criada" no clube.

Em comunicado, a Comissão de Fiscalização (CF) adianta ainda que existia "matéria suficiente" para aplicar a Bruno de Carvalho a "sanção mais grave prevista" no Sporting - a expulsão de sócio -, mas que, atendendo a "atenuantes" e por respeito ao "passado do clube", optou por não o fazer.

"A segunda sanção mais grave, à data em que correram os factos (anteriores à Assembleia Geral de 23 de junho), era, pelos estatutos então em vigor, um ano de suspensão. Por ter sido, inegavelmente, o principal artífice e responsável da situação grave e antiestatutária criada, foi esta a pena que o CF aplicou ao ex-presidente Bruno de Carvalho", pode ler-se.