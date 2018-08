Actualidade

O Presidente cessante do Mali, Ibrahim Bubacar Keita (conhecido como IBK) é o "claro vencedor" das eleições do passado domingo, tendo obtido 41,3% dos votos, segundo os resultados comunicados hoje à noite pelo Ministério da Administração do Território.

IBK irá agora disputar uma segunda volta com o seguinte candidato mais votado, Soumaila Cissé, que obteve 17,8% dos votos, um número muito abaixo do que ele próprio previu e que poderia ser contestado pela sua equipa de campanha.

Na primeira volta das eleições, que se realizaram no dia 29 de julho, Ibrahim Bubacar Keita, de 73 anos, obteve 1.333.813 votos, especificou o ministro, Mohamed Ag Erlaf.